Spari in via Gondar, indaga la Polizia

CIVITAVECCHIA – Momenti di paura eri pomeriggio in via Gondar, in località Casermette, quando qualcuno ha esploso colpi di arma da fuoco. La segnalazione è arrivata al 113 da parte di una donna.

Le numerose pattuglie della Polizia di Stato del Commissariato di Civitavecchia diretto da Paolo Guiso, in quel momento impegnate nei numerosi servizi di controllo finalizzati al contenimento della diffusione del covid-19, prontamente giungevano sul posto ove rinvenivano a terra 5 bossoli di proiettili a salve.

Dalle prime ricostruzioni fatte dagli abitanti della zona un giovane, non ancora identificato, avrebbe fatto fuoco per poi scappare velocemente.

Sono in corso serrate indagini per individuare l’autore del fatto.

