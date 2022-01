Spaccio di fine: coppia con hashish e cocaina arrestata dalla Polizia

CIVITAVECCHIA – Nell’ambito di mirati servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Civitavecchia hanno arrestato un uomo ed una donna, rispettivamente di 46 e 33 anni, trovati in possesso di cocaina ed hashish.

I 2, fermati per un controllo mentre erano a bordo di un’utilitaria nei pressi di Tolfa, sono apparsi subito particolarmente nervosi e così i poliziotti, insospettiti da questo comportamento, hanno approfondito il controllo.

A quel punto l’uomo, prima di essere colto in flagrante, ha spontaneamente consegnato un involucro contenente 61,35 grammi di cocaina. Perquisita anche l’abitazione, gli agenti hanno trovato circa 4 grammi di hashish.

Entrambi sono stati arrestati per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti e, dopo l’udienza di convalida, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le loro abitazioni.