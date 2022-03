Si perde sui Monti della Tolfa, avventura a lieto fine per un anziano

CIVITAVECCHIA – Si è conclusa per fortuna a lieto fine la vicenda di un uomo anziano scomparso ieri sera in località Pian della Carlotta, vicino Tolfa.

A dare l’allarme il figlio, al quale l’anziano aveva riferito di non riuscire più a ritrovare la sua vettura, parcheggiata sulla statale di Santa Severa nord, girando a vuoto in mezzo alla boscaglia. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi, che ha visto in azione Carabinieri e Vigili del fuoco di Civitavecchia giunti in zona con l’ausilio di strumentazione TAS e topografia applicata al soccorso.

E’ stato lo stesso anziano, tuttavia, a mettersi in salvo da solo, rifugiandosi in un ristorante della zona e da lì chiamando il figlio. I Vigili del fuoco lo hanno trovato in buone condizioni e affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto.