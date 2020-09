Servizio idrico: torbida all’impianto del Mignone, possibili disagi nelle prossime ore

CIVITAVECCHIA – A causa di forti piogge cadute nella zona di Monte Augiano e alla conseguente torbida, ACEA Ato 2 ha comunicato il fermo della fornitura da parte dell’Acquedotto del Mignone. Fino alla tarda mattinata o pomeriggio di domani (salvo imprevisti), si potrebbero pertanto verificare abbassamenti di pressione in rete con mancanze d’acqua, nelle seguenti zone:

– Zona S. Liborio;

– Zona Campo dell’Oro;

– Zona Boccelle;

– Via Don Mandolini – Zona S. Gordiano;

– Via del Casaletto Rosso alta;

– Via Terme di Traiano alta fino all’intersezione con via dell’Immacolata;

– Zona Cisterna Faro fino all’intersezione con Strada Mediana;

– Via Bandita delle Mortelle;

– Fascia medio bassa della città.

Per informazioni è possibile contattare il numero verde Acea 800.130.335.