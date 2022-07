Servizio idrico: lavori in corso alle condotte in zona Faro

CIVITAVECCHIA – Il gestore del servizio idrico Acea Ato2 ha comunicato che è in corso la riparazione di un importante danno sulla condotta distributrice dell’impianto San Liborio. Potrebbero quindi registrarsi disagi alle utenze site nell’area compresa tra: Via Achille Montanucci, Via Guicciardini, Via Don Milani, via Mario Villotti, Via Salvatore di Giacomo, Strada delle Molacce e zone limitrofe.

Il ripristino del servizio è previsto nel pomeriggio odierno, salvo imprevisti. Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente al numero 800-130-335