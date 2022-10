Servizio idrico, domani possibili disagi a San Liborio, Campo dell’Oro alto, Casaletto Rosso, Boccelle alte

CIVITAVECCHIA – L’Amministrazione comunale ricorda che domani, martedì 25 ottobre, verrà effettuato un importante intervento di manutenzione alle condotte del servizio idrico da parte del gestore, Acea Ato 2.

Di conseguenza dalle ore 05:00 alle ore 23:00 si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti strade: Via dell’Orto di Santa Maria; Via Gian Battista Falda, Via dei Rocchi, Via San Liborio, Via Guastatori del Genio, Via dei Ligustri, Via Nuova di San Liborio, Via Onofrio Brancato; Via Francesco Navone; Strada delle Boccelle; Via Monsignor Mandolini; Via del Casaletto Rosso.

Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti vie: Via dell’Orto di Santa Maria angolo via Antica di San Liborio, Via Guastatori del Genio angolo Via Leo Sposito, Via Casaletto Rosso angolo Via dei Frassini e Strada delle Boccelle angolo Via Mercuri. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.