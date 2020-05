Segnaletica stradale, ultimati i lavori a Largo Monsignor d’Ardia

CIVITAVECCHIA – Sono terminati nelle prime ore di mercoledì 27 maggio i lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale a Largo Monsignor d‘Ardia eseguiti dal personale di CSP srl. Come si ricorderà, il programma dei lavori è iniziato dal Ponte delle Quattro Porte per poi proseguire su Viale Guido Baccelli, dove invece si sono dovuti interrompere per non intralciare i lavori di ripristino delle strade interessate dalla posa della rete in fibra ottica, ad opera di Tim.

Gli interventi di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale sono organizzati in base all’effettivo stato di manutenzione. Principalmente si sta intervenendo sul ripristino della segnaletica orizzontale, sulle linee di arresto degli incroci, sugli attraversamenti pedonali, sul ripristino di stalli per invalidi, sulle transenne parapedonali, sulle linee di margine e centrali delle strade. L’Azienda interviene anche per urgenze su lavori di segnaletica verticale, attraverso il ripristino e la messa in sicurezza di paline e cartelli divelti a causa di incidenti.

Il programma dei lavori è soggetto a variazioni a seconda dell’effettiva necessità. La settimana scorsa, infatti, la squadra della segnaletica di CSP è intervenuta per la messa in sicurezza dell’area mercatale di Viale Pietro Nenni e della trincea ferroviaria, dove a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 si è reso necessario un ampliamento degli spazi.

Successivamente agli interventi effettuati a Largo Monsignor d’Ardia, i lavori di manutenzione ordinaria (che si svolgono in notturno per ridurre in maniera consistente i disagi alla circolazione) proseguiranno su Via Roma fino all’incrocio con Via Isonzo per poi giungere a Corso Centocelle, fino ad arrivare in Via Francesco Crispi.