Schianto sull’ autostrada A12: morto un ragazzo di 22 anni

CIVITAVECCHIA – Terribile incidente sull’autostrada A12 al chilometro 30, direzione Civitavecchia, intorno alle 15.00 di questo pomeriggio. Un ragazzo di nazionalità italiana di circa 22 anni, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua vettura, una fiat punto, sbattendo violentemente prima sul guardrail e dopo sul muro a margine della carreggiata. L’urto violento ha strappato il motore della macchina che dal calore ha innescato l’incendio della sterpaglia adiacente. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno subito soccorso il ragazzo prestando immediatamente le cure del caso, purtroppo però nonostante i tentativi il medico ne ha dichiarato il decesso. I Vigili del fuoco di Cerveteri con l’equipaggio della 26A hanno messo in sicurezza la zona circostante estinguendo immediatamente le fiamme generate dal motore della vettura e la vettura stessa, in seguito hanno fatto assistenza al personale sanitario del 118. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso e la gestione del traffico veicolare