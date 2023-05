Santa Marinella – strisce blu, “con le nuove macchinette niente sosta gratuita per i primi venti minuti”

SANTA MARINELLA – Riceviamo e pubblichiamo:

“Passata la festa, gabbato lu santo”, questo dovrebbe essere il motto della nuova amministrazione, targata Tidei 2. Residenti, turisti e villeggianti, debbono sopportare una gestione che genera ogni giorno delle disarticolazioni, delle confusioni e dei gravi problemi a coloro che circolano con le auto sul nostro territorio. Subito dopo le elezioni non è più possibile nemmeno usufruire del biglietto per sostare gratuitamente venti minuti una sola volta al giorno e dalla amministrazione comunale non c’è una risposta nemmeno a pagarla oro, tutti spariti. Lo scorso anno, dopo aver consegnato al Sindaco e al Presidente della Multiservizi, quasi 500 firme raccolte online, non è stato fatto un passo indietro, adesso vogliamo sapere che succede. E’ lecito o no? Ribadiamo con forza che occorre un confronto con i cittadini e una revisione radicale di tutto il progetto degli stalli a pagamento, soprattutto in ragione di un fantomatico progetto per l’ex fungo di cui ogni tanto il Sindaco fa cenno ma di cui nulla si conosce“

Progetto Terre Vive – Comitato contro le strisce blu Santa Marinella, Santa Severa