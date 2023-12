Santa Marinella, novità per la raccolta rifiuti

CIVITAVECCHIA – Novità per la raccolta dei rifiuti, in particolare per il conferimento di pannolini e pannoloni. Da mercoledì sarà infatti possibile ritirare, presso la sede dell’eco sportello di piazza Civitavecchia, i nuovi bidoncini che andranno a sostituire le buste.

“La raccolta avviene già porta a porta, ma la scelta di distribuire i mastelli è dettata dalla necessità di mantenere igiene e evitare cattivi odori. L’intento è di rispondere alle esigenze di alcuni tipi di utenti, come le famiglie con neonati, anziani e degenti e migliorare il servizio per il bene della città”, ha affermato il sindaco Pietro Tidei.

“Un’ottima iniziativa, che vedrà risolto il problema dei cattivi odori soprattutto in estate”, ha commentato il consigliere con delega all’ambiente, Alessio Magliani.

Sono centottanta gli utenti già registrati destinatari dei mastelli, di colore rosso per distinguerli dagli altri contenitori. Per far fronte alle esigenze di alcune categorie sensibili (neonati, anziani e degenti), è già in attivo un servizio di raccolta dedicato esclusivamente ai rifiuti costituiti da prodotti sanitari assorbenti come pannoloni per l’incontinenza ed avviene con modalità porta a porta il lunedì, il mercoledì e il sabato. In nessun caso si dovranno depositare sacchetti al di fuori del contenitore al fine di evitare disagi olfattivi ed estetici, e problemi igienico sanitari

Il ritiro dei nuovi bidoncini è attivabile per i residenti nelle zone del territorio comunale che risultano negli elenchi o per chi ne farà richiesta. Le famiglie con bambini hanno diritto a un contenitore del secco non riciclabile dedicato, che verrà consegnato in comodato d’uso gratuito, facendo richiesta all’eco sportello, l’ufficio che si occupa del servizio, muniti di ricevuta di pagamento effettuato della Tari. E’ obbligatorio comunicare la cessazione del servizio al decadere delle esigenze di utilizzo. L’ufficio è aperto per la consegna dei nuovi bidoncini ogni mattina, compreso il sabato, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

E’ attivo il numero verde:800-774466. Informazioni disponibili anche sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: https://www.comune.santamarinella.rm.it/vivere-la-citta/106-trasparenza-rifiuti/