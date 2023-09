Sabato 16 settembre messa in ricordo di Francesco Forno

CIVITAVECCHIA – La messa in ricordo di Francesco Forno, scomparso tragicamente il 19 settembre del 1991 a soli 24 anni, sarà celebrata sabato 16 presso la chiesa di San Francesco di Paola alle ore 17.

Nel ricordare il 32° anniversario della tragedia il padre Gianfranco esprime la propria condivisibile amarezza per il fatto che “dal 2010 la nostra città non è riuscita a ripristinare l’utilizzo della struttura iperbarica situata nel porto di Civitavecchia, né i vari interessamenti politici e sanitari sono riusciti a trasferire l’impianto fuori dal porto per dare un servizio che nel Lazio è rimasto solo a Roma presso il policlinico Umberto I e i pazienti che ne hanno necessità devono rivolgersi a Grosseto e ad altra strutture sanitarie della Toscana.”