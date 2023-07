Ritrovato senza vita il giovane disperso nel lago di Bracciano

BRACCIANO – Triste epilogo per il giovane, poco meno che ventenne, disperso nel lago di Bracciano dal pomeriggio del 29 giugno. Dopo un tuffo dal pedalò il ragazzo non era più riemerso. La famiglia aveva chiamato subito i soccorsi ed i Vigili del fuoco di Bracciano erano immediatamente giunti sul posto con il gommone da ricerca e soccorso. Per tre giorni l’equipaggio della 25A ha scandagliato la zona circostante, a largo di Anguillara, dove il giovane si era tuffato. La criticità dell’intervento ha reso poi necessario l’arrivo dei sommozzatori dei Vigili del fuoco. Stamattina, purtroppo, dopo giorni ininterrotti di ricerca, è stato rinvenuto il corpo senza vita del ventenne. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri ed il personale sanitario del 118.