Ritiro Ingombranti, servizio sospeso dall’8 al 21 agosto 2022

CIVITAVECCHIA – CSP informa i cittadini che gli Uffici amministrativi del Servizio di Ritiro Materiali Ingombranti di Via degli Orti, 12 a Civitavecchia resteranno chiusi al pubblico dall’8 al 21 agosto compreso in considerazione della chiusura degli impianti di selezione dei rifiuti. Le attività riprenderanno regolarmente Lunedì 22 agosto 2022 con i consueti orari.

Anche l’ecocentro comunale ed il centro del riuso di Via Alfio Flores saranno chiusi al pubblico dal 10 al 18 agosto 2022 per impossibilità di conferimento presso le piattaforme di recupero.