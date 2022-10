Quadro elettrico a fuoco in uno stabile di via Liguria, nessun ferito

CIVITAVECCHIA – Intervento dei Vigili del Ffuoco di Civitavecchia questo pomeriggio alle ore 13.15 in via Liguria 15 a Campo dell’Oro per un incendio di un quadro elettrico che serviva all’alimentazione dello stabile.

I VVF sono accorsi sul posto con l’equipaggio della 17A e l’autoscala, AS17. Gli uomini della Bonifazi hanno estinto rapidamente le fiamme e hanno prontamente provveduto a ventilare il vano scale, in modo da liberare lo stabile dalla fitta coltre di fumo sprigionatasi. Messa in sicurezza l’area, i VVF hanno contattato tutti i condomini per accertarsi se avessero bisogno di cure mediche.

In seguito hanno fatto un sopralluogo all’interno dell’attività commerciale adiacente, investita dal fumo. Non si sono registrati feriti.

Sul posto sono giunti l’ENEL, il personale sanitario del 118 e la Polizia locale.

