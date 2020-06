Pulizia delle strade anche in zona Faro

CIVITAVECCHIA – Proseguono le attività di manutenzione ordinaria di pulizia manuale e meccanizzata delle strade cittadine. Questa mattina la squadra addetta allo spazzamento delle strade ed alla pulizia di marciapiedi e cigli stradali è intervenuta nel quartiere della zona Faro, nello specifico in Via Pietro Bernardini, compreso il tratto di strada nei pressi del centro sociale “Anna Magnani”, ed in diversi tratti di Viale Pietro Nenni, dove gli operatori hanno rimosso foglie, detriti de sporcizia varia dalla carreggiata stradale ed in prossimità dei marciapiedi.

Domani previsti interventi in Via Achille Montanucci, Largo dei Mille e Via Amba Aradam.