Pulizia del verde anche al Bricchetto

CIVITAVECCHIA – Proseguono i lavori di pulizia delle sedi stradali e dei marciapiedi ad opera degli operatori di CSP. Ieri mattina la squadra addetta allo spazzamento e al diserbo ha eseguito interventi di pulizia in Via Berlinguer, dove sono state rimosse erbacce e rifiuti di ogni genere. Operazioni di pulizia e diserbo delle strade cittadine anche in Via dell’Immacolata, Via Gaspare Pecorelli e, più in generale, in Zona Cappuccini, dove si è provveduto soprattutto ad effettuare la pulizia ai lati delle carreggiate e sui marciapiedi eliminando le erbe infestanti che sporgevano sulla strada. La squadra di CSP ha inoltre effettuato il proseguimento dei lavori in Via Aurelia Nord ed avviato interventi in zona industriale che proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Procedono come da programma anche le operazioni di sfalcio e pulizia del verde pubblico nel territorio comunale. Sempre nella mattinata di ieri gli operatori del verde di CSP ha completato gli interventi di pulizia in Via del Bricchetto ed in Via Brancato. La squadra ha inoltre avviato un’accurata manutenzione e pulizia delle aree verdi presenti all’interno del cimitero nuovo di Via Braccianese Claudia, compresi sfalci e potature. La programmazione odierna ha infine previsto il proseguimento dei lavori di sfalcio lungo la Strada della Ficoncella che saranno completati nei prossimi giorni.