Porta a porta: variazioni orarie nelle festività natalizie nella zona 1

CIVITAVECCHIA – Civitavecchia Servizi Pubblici comunica che durante le festività natalizie CSP effettuerà variazioni di orario nei passaggi di svuotamento dei contenitori per il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” nella Zona 1 (centro cittadino, servizio notturno).

INVITANO PERTANTO TUTTI GLI UTENTI DELLA ZONA 1 AD ANTICIPARE L’ESPOSIZIONE DEI CONTENITORI DELLA CARTA ENTRO LE ORE 11:00 DEL MATTINO NEI SOLI GIORNI DI GIOVEDI 24 DICEMBRE E GIOVEDI 31 DICEMBRE 2020.

Per tutti gli altri giorni il servizio di svuotamento rifiuti “porta a porta” si svolgerà regolarmente, pertanto i contenitori dovranno essere esposti come da calendario.

Per ciò che concerne gli utenti della Zona 2 non è prevista alcuna variazione, pertanto i contenitori devono essere esposti secondo il calendario di raccolta.

Per segnalazioni e/o richiesta di chiarimenti è possibile contattare CSP al numero 0766/370139-370035 o ad inviare una email all’Azienda a segreteria@civitavecchiaservizipubblici.it, oppure ancora a compilare l’apposito Form “Segnalazioni porta a porta” presente sulla Home Page del sito www.civitavecchiaservizipubblici.it .