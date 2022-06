CIVITAVECCHIA – Pomeriggio rovente a Civitavecchia, con due fronti di fuoco che a partire dal pomeriggio hanno lambito la città, impegnando a lungo gli uomini della Caserma Bonifazi.

Il primo si è sviluppato in via Andrea Moneta, in prossimità dell’Aquafelix, il secondo invece in via Lucignani, in zona Borgata Aurelia; in entrambi i casi a prendere fuoco sono state sterpaglie attraverso cui le fiamme si sono rapidamente propagate, alimentate dal forte vento.

La situazione più critica si è registrata in via Moneta dove i Vigili del Fuoco, con l’ausilio dei Carabinieri, si sono visti costretti ad evacuare le abitazioni poste nelle immediate vicinanze e sono stati impegnati fino a tarda sera per domare le fiamme. In via Lucignani, invece, il fuoco si è esteso anche ad una discarica situata nelle vicinanze, rendendo indispensabile l’ausilio di una squadra di Vigili del Fuoco di Bracciano e l’utilizzo di un elicottero.

Al momento le operazioni di spegnimento non sono ancora state concluso.