Polo Logistico d’Emergenza, in distribuzione i pacchi pasquali

CIVITAVECCHIA – Ore di lavoro intenso al Polo Logistico d’Emergenza di Fiumaretta, attivo ormai da un mese presso il Centro Operativo Comunale. Protezione Civile e Croce Rossa, con la collaborazione della Fondazione Cariciv e la supervisione dei Servizi sociali, hanno infatti avviato la campagna di distribuzione straordinaria per le festività pasquali alle centinaia di famiglie con vari disagi, già assistite negli anni scorsi e che col coronavirus hanno visto drammaticamente accentuarsi lo stato di fragilità.

Sono in via di distribuzione pacchi alimentari che, in aggiunta al solito, contengono olio e zucchero e pesce, verdura e frutta freschi. Ai nuclei familiari con bambini, è inoltre prevista la consegna di pacchi contenti biscotti, dolciumi e un uovo di Pasqua.

Grazie alle donazioni da parte di privati effettuate in questi giorni, i 14 container allestiti per lo stoccaggio delle merci si sono riempiti e svuotati più volte in queste settimane. Oltre alla possibilità di accedere a fondi reperibili attraverso il conto corrente di solidarietà della Fondazione Cariciv, negli ultimi giorni particolarmente preziose per la qualità e quantità dei prodotti consegnati sono state le derrate giunte grazie all’impegno di Civita ittica, Conad, Msc, oltre a Coldiretti Roma, raggiunta grazie ad una operazione messa in atto dal presidente del comitato locale di Croce Rossa, Roberto Petteruti. Da segnalare l’importante supporto logistico del Cac e di Grandi Sollevamenti. A Fiumaretta funziona inoltre la cucina campale del nucleo di Protezione civile, coordinato da Valentino Arillo.

