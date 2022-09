Poggio Capriolo, intervento terminato

CIVITAVECCHIA – Il gestore del servizio Acea Ato 2 ha segnalato che il guasto all‘impianto di Poggio Capriolo dovuto alle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi è stato risolto.

Durante le operazioni di riempimento della rete di distribuzione le autobotti resteranno comunque a disposizione dei cittadini presso via dell’Orto di Santa Maria (angolo via Antica di San Liborio), via del Casaletto Rosso (angolo viale Lazio) e viale Alcide De Gasperi (angolo via Fratelli Rosselli).