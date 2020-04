Pluripregiudicato latitante arrestato in Porto dalla Finanza

CIVITAVECCHIA – Un pregiudicato originario di Cerignola (Foggia), ricercato a livello internazionale per fatti di droga, è stato bloccato, nei giorni scorsi, al porto di Civitavecchia dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma mentre sbarcava da una motonave proveniente dalla Spagna.

Nel corso dei controlli di routine, militari della Compagnia di Civitavecchia, insospettiti da alcune anomalie notate sui documenti di riconoscimento esibiti dall’uomo, hanno deciso di procedere ad approfondimenti.

I rilievi foto-dattiloscopici eseguiti dalle Fiamme Gialle hanno consentito di appurare la falsa identità del soggetto, permettendo di scoprire che si trattava di un pluripregiudicato sfuggito lo scorso novembre a un provvedimento restrittivo emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Bari all’esito di indagini svolte nei confronti degli esponenti di un clan operante nel foggiano e nel barese, dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, al traffico d’armi e alle estorsioni.

Il latitante è stato arrestato e condotto alla casa circondariale in Civitavecchia.

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti messo in atto dalla Guardia di Finanza presso i punti di ingresso nel territorio nazionale, come il porto di Civitavecchia.

