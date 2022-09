Perde il controllo dell’auto su via Pertini, paura per un 30enne

CIVITAVECCHIA – Ennesimo incidente nel pomeriggio di ieri sul viadotto di viale Pertini, in corrispondenza del curvone che si immette su via Adige. Un giovane di 30 anni ha infatti perso il controllo della sua vettura, andando da impattare contro il guardrail. A soccorrerlo è stato l’equipaggio di una squadra di Vigili del Fuoco, in quel momento in transito su via Pertini, il quale ha prestato le prime cure all’uomo mettendo in sicurezza l’auto e l’arteria e contattando il personale del 118. Trasportato all’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, il 30enne non sembra aver riportato ferite gravi.