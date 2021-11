Paura in via Annovazzi: ingente fuga di gas, zona evacuata

CIVITAVECCHIA – Attimi di paura in via Annovazzi. Alle ore 14.30 di questo pomeriggio i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono accorsi al civico 49 per una copiosa fuga di gas.

Arrivati immediatamente sul posto, gli uomini della Bonifazi hanno subito interdetto la zona interessata, allontanando passanti e provvedendo a l‘evacuazione delle palazzine limitrofe.

Con l’ausilio della strumentazione per individuare fughe di gas in dotazione, i Vvf stanno estendendo le misurazioni, sia all’interno dei palazzi e alle vie prospicienti al civico 49. Visto l’ingente quantitativo di gas sprigionato si è deciso di fare chiudere anche le attività commerciali site in via Annovazzi e parte di via Calisse ed interrompere la fornitura elettrica a tutta la zona. Sul posto è presente anche la squadra NBCR, per rilievi approfonditi, la 26A di Cerveteri, Italgas, Polizia locale e uomini del commissariato di pubblica sicurezza.

Gli uomini della Bonifazi stanno ancora operando, in sinergia col personale Italgas, predisponendo uno scavo, tramite macchina operatrice per individuare l’origine della perdita. La protezione civile si sta occupando delle persone evacuate. Sul posto è presente il Sindaco Ernesto Tedesco con l’Assessore ai lavori pubblici Sandro De Paolis. Non si è registrato nessun ferito.