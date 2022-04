Pasquini: “Sono stati mesi difficili ma ho sempre creduto nella magistratura”

CIVITAVECCHIA – Si è svolta questa mattina la conferenza stampa del Sindaco di Allumiere, Antonio Pasquini, presso lo studio del suo Avvocato, Salvatore Maruccio, a seguito dell’archiviazione della sua posizione nell’indagine sul concorso di Allumiere.

Archiviazione richiesta dallo stesso Pubblico Ministero, Dott. Alessandro Gentile, e accolta dal Giudice per le indagini preliminari.

“C’è stato un lavoro minuzioso da parte dell’autorità giudiziaria che in questi mesi ha svolto indagini approfondite con intercettazioni telefoniche, perquisizioni, sequestro di cellulari – ha commentato l’Avvocato Maruccio – Ci siamo subito messi a disposizione dell’autorità giudiziaria con il Sindaco Pasquini per tutta la durata delle indagini. Ha chiesto di essere ascoltato dal PM fornendo la massima disponibilità e chiarendo ogni punto sulla propria posizione. A quel punto abbiamo poi presentato istanza di archiviazione, che dopo ulteriori indagini, è stata portata dal Pubblico Ministero al Gip che l’ha accolta.”

Una vicenda che ha creato un grande clamore a livello nazionale, che ha coinvolto Antonio Pasquini non solo come Sindaco ma soprattutto a livello personale e famigliare. Soddisfazione dell’avvocato Maruccio e del primo cittadino che, fiducioso nel lavoro della magistratura, non ha mai avuto dubbi sul poter dimostrare la totale estraneità ai reati che venivano ipotizzati. “Una doppia serena Pasqua, per me e la mia famiglia – ha dichiarato Pasquini – ma anche per la comunità che rappresento, Allumiere, che si è ritrovata coinvolta in una situazione poco piacevole.”