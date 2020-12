Parco di Fiumaretta, di tutto e di più

CIVITAVECCHIA – Un pomeriggio di pulizia volontaria per il Presidente della Cv Skating, Riccardo Valentini.

“Grazie all’aiuto di Manlio – racconta lo stesso Valentini – promettente atleta della Cv Skating, abbiamo raccolto un po’ di immondizia al parco della Fiumaretta. Scarpe, pezzi di motorino, fazzoletti, calcinacci… Addirittura un istrice morto e tanto altro ancora (vedi foto). Ringrazio gli operai di CSP per la precisa collaborazione: lunedì mattina già tutto era stato ritirato. Mi auguro che in zona verranno installate foto trappole per sanzionare i tanti incivili che troppo spesso usano la valle come discarica a cielo aperto, anche di rifiuti speciali e mi auguro che la politica cittadina apra una riflessione sulla Valle della Fiumaretta, posto stupendo e che merita di essere valorizzato piuttosto che ignorato. Un messaggio ai miei concittadini: una città migliore parte da ognuno di noi. Rimboccatevi le maniche, siate voi stessi il cambiamento che volete vedere nel mondo”.