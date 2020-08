Oltraggio, resistenza e minacce a Pubblico ufficiale: denunciati dalla Polizia

CIVITAVECCHIA – Un uomo ed una donna, entrambi romani e con precedenti di polizia, sono stati denunciati per oltraggio, violenza, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

In particolare, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Civitavecchia sono intervenuti nei pressi di un bar del centro cittadino per una segnalazione di persone che bivaccavano sul marciapiede molestando, tra l’altro, gli avventori dell’esercizio commerciale. I poliziotti, giunti sul posto, dopo averli invitati ad allontanarsi, hanno chiesto loro di esibire un documento d’identità. Sin da subito, la donna si è mostrata restia a farsi identificare, iniziando anche ad inveire contro i poliziotti con frasi ingiuriose fino a scagliarsi contro di loro con calci e pugni solo per averle chiesto di fermarsi. Bloccata con non poca fatica, mentre la stavano facendo salire sulla macchina di servizio, la stessa però ha continuato ad opporre resistenza puntando le mani sul montante dell’abitacolo. Stessa condotta da parte dell’uomo che, oltre a rifiutarsi di esibire un documento d’identità, ha cercato di divincolarsi nel momento nel momento in cui gli veniva chiesto di salire sulla volante.

A

l termine degli atti di rito, ai due denunciati è stato notificato il foglio di via obbligatorio con il divieto di ritorno nel Comune di Civitavecchia per anni due.