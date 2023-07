Nunzi, dehors: ““disattenzione cronica” verso imprese che hanno avviato investimenti corposi”

CIVITAVECCHIA – “Il riproporsi del problema dei dehors che si trascina da decenni, se non di più, conferma come i tempi della politica siano totalmente diversi da quelli delle imprese.

Dimostrano altresì di un pressappochismo della politica e di una incapacità di decisione ,che impedisce alle aziende di prendere impegni certi,di programmare un futuro,che ad intermittenza si continua a mettere a rischio,e ad oggi risulta assai precario.

Circa dieci anni fa c ‘era stata una deliberazione unanime del consiglio comunale perché si addivenisse ad una risoluzione definitiva.

Oggi se ne sta ancora discutendo,nello stesso modo del mercato di piazza regina Margherita.

Veramente si ha la sensazione di una “disattenzione cronica” verso imprese che hanno avviato investimenti corposi, e che sono la struttura portante di questa economia”

Tullio Nunzi