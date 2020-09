Notte di interventi per i Vigili del Fuoco, auto si ribalta sull’Aurelia

CIVITAVECCHIA – Notte movimentata per i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, chiamati ripetutamente ad intervenire per danni e disagi provocati dal maltempo. In particolare gli uomini della caserma Bonifazi hanno effettuato interventi di messa in sicurezza di guaine, tetti, pannelli pubblicitari metallici sui pilastri di viale Marconi (successivamente chiuso dai VVF al traffico, causa condizioni meteo avverse).

Inoltre, intorno alle ore 03:00 circa, durante il temporale abbattutosi sulla costa, i Carabinieri della radio mobile Civitavecchia hanno individuato al km 52,2 della SS1 Aurelia, nel comune di Santa Marinella, una Fiat Panda condotta da un ragazzo di nazionalità italiana ribaltata nella formetta stradale a causa dell’impattato con un tombino in cemento armato. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e personale del 118 Formia soccorso, che hanno collaborato alla delicata estrazione del ragazzo trasportato successivamente al San Paolo di Civitavecchia.