Notte di fuoco a Canale Monterano, in fiamme auto e camper

CANALE MONTERANO – Notte di fuoco a Canale Monterano dove, poco prima dell’1.00, per cause ancora da accertare, presso il parcheggio di via Morelli sono andati completamente in fiamme 3 camper e danneggiate 3 auto in sosta. Gli abitanti della zona sono stati allertati dalle esplosioni delle bombole all’interno dei camper e quindi hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Bracciano, raggiunta in seguito da quella di Cerveteri e dall’autobotte di Prati, che hanno provveduto ad estinguere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessun ferito ma danni irreversibili ai mezzi, andati distrutti.