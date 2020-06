Movida. Giovane denunciato dalla Polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

CIVITAVECCHIA – Nella notte di venerdì scorso, nell’ambito dei controlli della “movida” anche ai fini del rispetto delle direttive per fronteggiare la diffusione del virus Covid-19, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Civitavecchia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 24enne civitavecchiese.

Il ragazzo era stato notato dagli agenti mentre, in strada, scambiava del denaro con un altro giovane e, accortosi della presenza dei poliziotti, aveva gettavo un involucro sotto un’auto in sosta cercando di dileguarsi.

I due sono stati immediatamente bloccati e la bustina gettata a terra è stata recuperata. All’interno è stata rinvenuta e sequestrata cocaina per un peso complessivo di 0,80 grammi.

Al termine degli accertamenti, il 24enne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

Nel corso del weekend sono state controllate 200 persone ed elevate n. 5 sanzioni amministrative.

Correlati