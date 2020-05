Moria di pesci alla Frasca

CIVITAVECCHIA – Sono giunte in Redazioni numerose segnalazioni di un’anomala moria di pesci in zona “Frasca”, sotto la centrale dell’Enel, proprio davanti le vasche della pescicoltura. Indispensabile un intervento immediato degli organi competenti per verificare le cause di questa moria attraverso la campionatura delle acque ma anche eventualmente attraverso l’acquisizione dei pesci morti, al fine di determinare quali sostanze hanno causato tale preoccupante fenomeno.

E’ auspicabile pertanto un avvio immediato delle indagini che saranno fondamentali per determinare gli agenti inquinanti e accertare eventuali responsabilità.

Due i video che proponiamo qui di seguito, girati oggi venerdì 15 maggio.