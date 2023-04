CIVITAVECCHIA – Mattinata movimentata per i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, intervenuti nel giro di poche in tre distinti interventi.

Il primo intorno alle 8:30 quando hanno ricevuto una richiesta di soccorso in viale Lazio per un principio di incendio in una automobile; giunti repentinamente sul posto sono riusciti ed estinguere le fiamme prima che si propagassero al resto della vettura. Poco dopo si sono portati invece in via Libeccio, in zona Boccelle per una fuga di gas segnalata da alcuni residenti; tramite la strumentazione in dotazione, gli uomini della Bonifazi sono riusciti ad individuare il punto della fuga su strada, mettendo in sicurezza la zona interessata ed affidando successivamente al personale dell’Italgas il compito degli opportuni rilevamenti. Successivamente, infine, i Vigili del Fuoco si sono portati in via Padri Domenicani a seguito del blocco di un ascensore con due persone all’interno; il rapido intervento ha consentito di liberarle senza che si registrassero feriti.