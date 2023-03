Le indicazioni della Polizia locale per “Vivicittà 2023”

CIVITAVECCHIA – In occasione della manifestazione sportiva “Vivicittà 2023”, che interesserà diverse vie e piazze cittadine, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’evento il Corpo di Polizia Locale comunica agli utenti che dalle ore 07:00 di sabato 1° aprile 2023 fino alle 13:00 del giorno dopo, domenica 2 aprile, non si potranno lasciare veicoli in sosta nelle seguenti strade: viale Garibaldi, entrambi i lati del tratto compreso tra via G. Bruno e largo Plebiscito; piazzale degli Eroi, solo nella parte asfaltata; via Santa Fermina, lato Grosseto del tratto compreso tra via Garibaldi e via Crispi.

Dalle ore 14:00 del 1° aprile fino alle 13:00 del 2 aprile il divieto riguarderà via G. Bruno da entrambi i lati.

L’istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata interesserà tutte le categorie di veicoli, con rimozione coatta di quelli lasciati in sosta.

La Polizia Locale comunica altresì che dalle ore 08:00 del 2 aprile fino a cessate esigenze verranno adottate una serie di interdizioni e deviazioni veicolari in varie vie cittadine, al fine di garantire la riuscita della manifestazione in sicurezza.

Vista la rilevanza dell’evento, che comporterà deviazioni del traffico veicolare, si invitano i cittadini alla massima collaborazione limitando l’utilizzo dei veicoli specialmente nelle zone limitrofe alla manifestazione.