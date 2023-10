Lavori in corso, l’Assessore Perello: “Ruspe in azione in vari quartieri”

CIVITAVECCHIA – Altro giro di cantieri partito in città. Ne dà notizia l’Assessore ai Lavori pubblici, Daniele Perello: “È in corso in via Fratelli Cervi un intervento della parte sotto il marciapiede, con perdite d’acqua che creavano disagi alle utenze della strada: sarà posata anche una griglia per le acque meteoriche. Appena terminate le operazioni in via Fratelli Cervi, si partirà con un analogo intervento in via Tazzini”.

Non solo, continua l’Assessore Perello: “A giorni novità ci saranno anche a campo dell’Oro, più precisamente in via Piemonte: si tratta di un cantiere atteso da parecchio dai residenti del quartiere. Manutenzioni sono in corso su viale Nenni, dove si sta rifacendo tutto lo spartitraffico. Gli uffici, che ringrazio per la grande attività di queste settimane, sono invece al lavoro per seguire il collaudo della bretella porto-città”.