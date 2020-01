Lavanderia a fuoco in zia Zara, pochi danni e nessun ferito

CIVITAVECCHIA – Fumo, trambusto e un po’ di spavento ieri mattina, intorno alle 11, in via Zara a seguito di un incendio divampato all’interno della lavanderia “Wash&Dry”. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco non ha consentito al focolaio, localizzato su un tavolo con dei panni sopra, di propagarsi al resto del locale e dell’edificio. Domato il rogo, i macchinari sono risultati intatti e i danni fortunatamente esigui. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia per indagare sulle cause dell’incendio.

(foto di Francesco Pierucci)