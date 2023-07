L’ANPI celebra l’anniversario della fondazione della sezione “Arditi del Popolo”

CIVITAVECCHIA – “Nella giornata di ieri, come ogni anno, l’ANPI di Civitavecchia e la Compagnia Portuale hanno celebrato l’anniversario della fondazione della locale sezione degli Arditi del Popolo, il 102° per la precisione.

Una data a cui la nostra Associazione tiene in modo particolare, perché quella degli Arditi è un po’ la storia della nostra Città, una storia sovversiva, di Resistenza e ribellione alla tirannia fascista.

Continuare a narrare le vicende di quei nostri coraggiosi concittadini significa coltivare la memoria storica del nostro territorio, curarne le radici e, quindi, trasmettere alle nuove generazioni gli ideali e i principi che spinsero gli Arditi a resistere, a rischiare la vita in nome della giustizia e della libertà”

ANPI Civitavecchia