“L’angolo di Neanderthal”. Un primitivo seriale in via Leopoli?

CIVITAVECCHIA – Se due indizi fanno una prova si può cominciare seriamente a pensare che ci sia un uomo di Neanderthal seriale dalle parti di via Leopoli. La zona, ma sarebbe meglio dire la “caverna”, dove ieri mattina qualche primitivo ha pensato bene di disfarsi dell’umido lanciandolo direttamente in strada anziché riporlo nell’apposito mastello, è infatti la stessa in cui appena pochi giorni fa un altro primitivo aveva riposto un materasso e materiali ingombranti sul ciglio della strada. Sarà per caso lo stesso “Homo rusticus”? Chi di dovere potrebbe forse cercare di appurarlo, in attesa, c’è da scommetterci, che il famoso detto “non c’è due senza tre” venga tristemente rispettato.