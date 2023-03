“L’angolo di Neanderthal”. Pseudo artisti dementi

CIVITAVECCHIA – Amara sorpresa nella giornata di ieri per gli operatori, i volontari e soprattutto i ragazzi dell’As.s.pro.Ha: il furgone, le serrande e i vetri del centro sono stati imbrattati da qualche imbecille di turno, che considera arte la sua forma di idiozia.

“La cosa che ci lascia sgomenti – commentano sconsolati dall’Ass.Pro.Ha – è che il fatto è accaduto in pieno pomeriggio, tra le ore 14.30 e le 15.00. I nostri volontari, persone veramente dal cuore grande, sono riusciti a pulire i vetri e le serrande mentre per il furgone hanno dovuto impegnarsi. Tale mezzo è essenziale a svolgere il servizio con il quale gli utenti del centro vengono portati dalle proprie abitazioni alla sede temporanea del centro in Piazzale D’Onofrio per poi essere riaccompagnati a casa”.

Tanta stima per tutti i volontari e i ragazzi dell’Ass.Pro.Ha, tanta compassione per chi riesce a scivolare così in basso.