“L’angolo di Neanderthal”. Paesaggi lunari in via Fusco

CIVITAVECCHIA – Condizioni disastrose in via Fusco e zone adiacenti, dove crepe e voragini apertesi sul manto stradale hanno generato ormai un vero e proprio paesaggio lunare. La segnalazione ci arriva direttamente da un residente, esasperato per i rischi che lo stato altamente dissestato della strada comporta e per il livello di degrado quasi imbarazzante con cui i cittadini che si avventurano in macchina in questa zona sono costretti a subire. Detto in parole povere: urgono lavori di manutenzione.

