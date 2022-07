“L’angolo di Neanderthal”. Benvenuti a Pirgo beach

CIVITAVECCHIA – Non sono bastate 48 ore, dopo la segnalazione di martedì scorso del nostro giornale, per rimuovere quel cumulo di indecenza che accoglie i bagnanti con un magniloquente water in bella mostra, appena scesa la scalinata del Pirgo. Evidentemente nessuno, né a CSP, né a Palazzo del Pincio, né allo stabilimento “Praya”, avverte l’imbarazzo o almeno l’opportunità di rimuovere il vergognoso spettacolo. Nel frattempo gli “avanzi” della Movida e i rifiuti vari continuano ad abbondare sulla spiaggia, con alcuni volenterosi bagnanti che la mattina, appena arrivati, provvedono di propria iniziativa a rimuovere il grosso della spazzatura per avere almeno l’opportunità di stendere un asciugamano. Chissà se dopo il selfie alla Statua del bacio i tanti turisti di passaggio vengono ad immortalarsi anche davanti al cesso di Pirgo beach.