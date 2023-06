La locale sezione ANSI, presso il 7° reggimento CBRN, ha ricordato i Sottufficiali scomparsi

CIVITAVECCHIA – Questa mattina, presso la cappella Santa Barbara della Caserma “PIAVE” sede del 7° reggimento CBRN “CREMONA, il cappellano militare, don Massimo Carlino, ha officiato una Santa Messa di suffragio in ricordo dei Sottufficiali defunti.

Alla cerimonia, organizzata dall’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia sezione di Civitavecchia, hanno partecipato le vedove e i familiari dei colleghi scomparsi, il personale militare in servizio e in quiescenza oltre ad una delegazione della citata sezione con labaro.

All’inizio della commemorazione, il presidente della locale sezione, Paolo Giardini ha espresso significative parole di ringraziamento al Comandante di reggimento, Colonnello Marco Baleani, ai suoi collaboratori per la disponibilità e la collaborazione fornita nell’organizzazione dell’evento, a don Massimo Carlino per la vicinanza costante al sodalizio ed ha ricordato, con commozione tra i presenti, i nominativi dei sottufficiali defunti.

La celebrazione si è conclusa con la lettura della “preghiera del sottufficiale” dal Sottufficiale di corpo, 1° Luogotenente Massimino Di Benedetto e con l’intervento di saluto del Colonnello Baleani, che ha rimarcato l’importanza del ricordo da tramandare alle generazione future