Interdizione per 12 mesi dai pubblici uffici per Daniele De Paolis

CIVITAVECCHIA – Disposta la misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio/servizio: è quanto si legge nell’ordinanza inviata dalla Guardia di Finanza alla Prefettura, alla Regione Lazio e all’Università Agraria di Civitavecchia, in relazione all’inchiesta che ha coinvolto il Presidente dell’Università Agraria di Civitavecchia, Daniele De Paolis.

Il Tribunale del Riesame ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari per De Paolis applicando però, per la durata di 12 mesi, la misura della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio/servizio e del divieto di ricoprire uffici direttivi di imprese e persone giuridiche, pubbliche e private, interdicendolo per tale periodo dalle attività ad essi inerenti.

Con verbale dell’Università Agraria del 31 Marzo 2022, infatti, il Consiglio di amministrazione dell’ente di via Baccelli ha attribuito i poteri e le competenze di cui all’art 11 dello Statuto al Consigliere Demiria Dalmirani, la quale assume per la durata dell’impedimento del Presidente la rappresentanza legale dell’Ente.

PRESUNZIONE DI INNOCENZA – Con riferimento ai soggetti indagati si evidenzia che nel sistema penale italiano la presunzione di innocenza, art 27 Costituzione, è tale fino al terzo grado di giudizio e la persona indagata non è considerata colpevole fino alla condanna definitiva.