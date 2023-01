Indagine Rsa Santa Marinella, Arianna Arcangeli prosciolta da ogni accusa

SANTA MARINELLA – In riferimento al procedimento penale avente ad oggetto i fatti della RSA Santa Marinella, l’Avvocato Alessandro Giuseppe Maruccio rende noto che il GIP del Tribunale di Civitavecchia, dott. Filocamo, ha disposto l’archiviazione definitiva nei confronti della Sig.ra Arianna Arcangeli.

“La mia assistita – afferma Maruccio – coinvolta nell’indagine perché all’epoca dei fatti era una operatrice socio-sanitaria dipendente della struttura, è stata dunque prosciolta da ogni accusa ancor prima che si pervenisse al dibattimento, a conclusione di un’azione penale che di fatto e nei fatti non ha trovato alcun motivo di essere e nell’ambito della quale abbiamo dimostrato l’estraneità completa da ogni eventuale ipotesi di responsabilità. È giusto dunque restituire alla Signora Arcangeli, che ingiustamente in questo anno e mezzo ha patito una profonda sofferenza sia in ambito personale che professionale, la propria dignità di donna, operatrice e lavoratrice seria e qualificata”.