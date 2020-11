Incidente sull’A12: un uomo e il suo cane ricoverati

CIVITAVECCHIA – Incidente sull’autostrada A12, presso il KM 34 direzione Civitavecchia, nel pomeriggio di oggi. Il sinistro è avvenuto sulla stessa corsia fra due autovetture: una Suzuki Vitara e un’autovettura aziendale ENEL. Illesi i due occupanti della vettura ENEL, mentre il conducente della Suzuki, un uomo di sessantotto anni di Ladispoli, causa trauma cranico, è stato trasportato in eliambulanza presso il policlinico Gemelli. In macchina (Suzuki) con l’uomo, anche un cane razza Setter, ferito alla testa e trasportato (probabilmente) presso la clinica veterinaria di S. Marinella. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Civitavecchia che hanno soccorso l’uomo e l’animale in attesa del personale sanitario 118 giunti poco dopo sul posto ed hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto anche la Polizia Stradale. Nessun’altra autovettura coinvolta.