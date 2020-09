Incidente sull’A12, un ferito e traffico bloccato

CIVITAVECCHIA – Incidente e traffico veicolare in tilt questo pomeriggio sull’autostrada A12 Civitavecchia-Roma, all’altezza del km 61,700 direzione Capitale. Per cause in fase di accertamento, intorno alle 13:00, sono venuti in collisione un piccolo autocarro e un’autovettura, con quest’ultima che ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, Croce Rossa, Carabinieri e Polizia stradale. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’autovettura, rimasto ferito. Il traffico è rimasto bloccato per alcune ore.