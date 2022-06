Incidente mortale al Villaggio del Fanciullo

CIVITAVECCHIA – Incidente mortale nel pomeriggio di oggi sulla statale Aurelia, all’altezza del ponte del Villaggio del Fanciullo. Per cause ancora di accertamento da parte della Polizia stradale, una Bmw ed una utilitaria che marciavano in direzioni opposte sono venute in collisione. Tremendo l’impatto frontale le cui conseguenze sono state fatali per una delle conducenti delle due vetture, una donna 70enne deceduta per le gravi lesioni riportate. Al personale del 118 e ai Vigili del Fuoco giunti pronti prontamente sul posto per estrarre le persone dagli abitacoli non è rimasto da fare purtroppo che constatarne il decesso. Ferito e trasportato invece in Ospedale un altro degli occupanti, un ragazzo 30enne ricoverato al momento in condizioni critiche.