Incendio notturno nelle campagne di Allumiere, i Vigili del Fuoco salvano decine di animali

CIVITAVECCHIA – Sono stati impegnati fino alle 2 di questa notte i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, intervenuti in via Braccianese Claudia, nelle vicinanze del ristorante “Tramontana”, per un incendio che ha interessato a partire dalle 22:30 circa un ettaro di terreno investendo numerose baracche e magazzini adibiti a ricovero e attrezzi e animali.

L’opera più impegnativa per gli uomini della Caserma Bonifazi, coadiuvati dalla Protezione civile di Allumiere, Civitavecchia e Tarquinia, è stata proprio quella di messa in sicurezza degli animali, terrorizzati dal propagarsi delle fiamme. Il rogo è stato dapprima circoscritto e poi domato, evitando il propagarsi del fuoco alla macchia mediterranea limitrofa, l’area è stata messa in sicurezza così come gli animali coinvolti, tutti fortunatamente in buona salute e senza serie conseguenze fisiche grazie al provvidenziale intervento di Vigili del Fuoco e Protezione civile. Ingenti invece i danni alle strutture e agli attrezzi.