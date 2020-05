CIVITAVECCHIA – I Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti ieri sera, poco dopo le 20:00, presso via Guastatori del Genio 61 Per incendio di un locale adibito a ricovero attrezzi, ampio circa 50 metri quadrati. I VVF hanno estinto le fiamme e impedito alle stesse di propagarsi alla vicina abitazione. Molto spavento e fumo ma nessun ferito. Alcuni cani presenti all’interno della struttura in fiamme erano già stati messi in salvo dal proprietario della struttura stessa.

