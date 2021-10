Incendio alla Conad il Mare, fiamme estinte ma centro chiuso

CIVITAVECCHIA – Incendio alla Conad il Mare nel corso della notte. Il rogo pare che si sia sviluppato, per cause elettriche, da un banco dei freschi. Sul posto sono intervenuti intorno alla mezzanotte i Vigili del Fuoco, coadiuvati da Carabinieri e Polizia, per arginare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. In breve tempo gli uomini della caserma Bonifazi hanno estinto le fiamme ed impedito alle stesse di propagarsi al resto del supermercato. Tuttavia l’attività commerciale, a causa dei danneggiamenti subiti, è ora chiusa e riaprirà quando saranno ripristinate le condizioni di sicurezza.