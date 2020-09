Incendio al concessionario “Mussoni”, a fuoco diverse auto

CIVITAVECCHIA – Incendio al concessionario auto “Mussoni” di via Aurelia Sud durante la notte. Sul posto, dopo le prime segnalazioni, sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco di Civitavecchia con due automezzi. I VVF hanno estinto le fiamme che avevano coinvolto già quattro autovetture in esposizione e danneggiato altre due, impedendo al fuoco di propagarsi alle numerose altre autovetture presenti sia all’aperto che nella struttura adibita a copertura. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono terminate alle ore 04:00 circa. Sulle cause del rogo sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. A parte i danni alle auto e alla struttura fortunatamente non si è registrato nessun ferito.